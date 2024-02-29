В Республике Марий Эл прошли профориентационные мероприятия для школьников и студентов

Следователь отдела полиции № 3 УМВД России по г. Йошкар-Оле Светлана Ананьева и сотрудники кадрового подразделения Следственного управления МВД по Республике Марий Эл Наталья Пуртова и Надежда Бусыгина посетили учебные заведения марийской столицы с целью проведения профессионально-ориентационной и профилактической работы с учащимися.