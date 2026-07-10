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Эйжа Уилсон набрала 30+ очков в третьем матче подряд

Звездная центровая « Лас-Вегаса » Эйжа Уилсон вернулась после пропуска трех игр из-за травмы ноги и стала самым результативным игроком матча против «Портленда».

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