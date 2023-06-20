На севере Амурской области военнослужащие Восточного военного округа организовали четыре переправы через реки для строительства БАМа

Наведенные специалистами МТО округа переправы обеспечивают перевозку специальной военной строительной техники и грузов массой до 80 тонн через реки через реки Дугда, Нора, Бурунда и Меун.
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