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На севере Амурской области военнослужащие Восточного военного округа организовали четыре переправы через реки для строительства БАМа

На севере Амурской области военнослужащие Восточного военного округа организовали четыре переправы через реки для строительства БАМа

Наведенные специалистами МТО округа переправы обеспечивают перевозку специальной военной строительной техники и грузов массой до 80 тонн через реки через реки Дугда, Нора, Бурунда и Меун.

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