В Мангушском муниципальном округе на автодороге Урзуф - Ялта при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель - мужчина 1962 г.
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В Мангушском муниципальном округе на автодороге Урзуф - Ялта при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель - мужчина 1962 г.
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