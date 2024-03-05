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  • Константин Самарин
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Минобороны рассказывает о возможных сценариях нападения на Россию

Минобороны рассказывает о возможных сценариях нападения на Россию

Журнал Минобороны рассказал о возможных сценариях нападения на Россию иностранным государством. Предполагается, что еще до начала активной фазы противник будет вести информационную войну, а после основную роль будет играть авиация.

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