"Бензин так и привез домой": туристы отмечают изменения на трассе М-4 Дон

Вместо многочасовых стояний в очередях — свободные колонки и возможность заправиться на любой АЗС.Топливный кризис на южных трассах пошел на спад: отдыхающие, добиравшиеся до Черного моря в самом разгаре ажиотажа, теперь возвращаются домой и с удивлением отмечают, что ситуация кардинально изменилась.