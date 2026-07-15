"Бензин так и привез домой": туристы отмечают изменения на трассе М-4 Дон

Вместо многочасовых стояний в очередях — свободные колонки и возможность заправиться на любой АЗС.Топливный кризис на южных трассах пошел на спад: отдыхающие, добиравшиеся до Черного моря в самом разгаре ажиотажа, теперь возвращаются домой и с удивлением отмечают, что ситуация кардинально изменилась.
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