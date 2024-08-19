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Чтобы не ослабить энергетику: каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким золото

Чтобы не ослабить энергетику: каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким золото

Чтобы не ослабить энергетику: каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким золото Алёна Юрьева Ювелирные украшения способны стать не просто элементом стиля, но и личным талисманом, усиливающим или, наоборот, ослабляющим энергетику их обладателя.

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