В Омске компания вандалов разгромила уличные вазоны с цветами. Молодые люди попали в объектив видеокамеры у остановки Площадь Серова.
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В Омске компания вандалов разгромила уличные вазоны с цветами. Молодые люди попали в объектив видеокамеры у остановки Площадь Серова.