Российские войска освободили Першотравневое и Кураховку

Страна и люди

Населенный пункт Першотравневое находится на территории Харьковской области, а Кураховка - в ДНР. 2024-11-02 12:23:39 Минобороны России сообщает об освобождении населенных пунктов Першотравневое и Кураховка в зоне специальной военной операции.