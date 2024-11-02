Российские войска освободили Першотравневое и Кураховку

Населенный пункт Першотравневое находится на территории Харьковской области, а Кураховка - в ДНР. 2024-11-02 12:23:39 Минобороны России сообщает об освобождении населенных пунктов Першотравневое и Кураховка в зоне специальной военной операции.
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