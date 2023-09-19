Поступает информация о больших потерях ВСУ на южном рубеже от Артемовска и в Серебрянском лесничестве

В преддверии осенней распутицы киевским властям позарез необходимо показать хоть какой-то результате в ходе очевидно провального контрнаступления, длящегося уже более трех с половиной месяцев.
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