Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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У острова Сумба в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

У острова Сумба в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение произошло у побережья острова Сумба в Индонезии, его магнитуда составила 5,9. Об этом пишет RT .

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