Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Текстильные чемоданы, объемные шкатулки из ткани выполненные в лоскутной технике и украшенные аппликацией. Идеи для вдохновения!

Текстильные чемоданы, объемные шкатулки из ткани выполненные в лоскутной технике и украшенные аппликацией. Идеи для вдохновения!

Давно уже засматриваюсь на такие чемоданчики, уж очень красивые! И есть очень большое желание сшить нечто подобное! Вот сейчас насмотрюсь на эту красоту и точно пойду за машинку)))) Тем более, что такие чемоданы не только красивые снаружи , но и несут в себе довольно большой функционал.

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