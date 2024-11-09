Текстильные чемоданы, объемные шкатулки из ткани выполненные в лоскутной технике и украшенные аппликацией. Идеи для вдохновения!

Давно уже засматриваюсь на такие чемоданчики, уж очень красивые! И есть очень большое желание сшить нечто подобное! Вот сейчас насмотрюсь на эту красоту и точно пойду за машинку)))) Тем более, что такие чемоданы не только красивые снаружи , но и несут в себе довольно большой функционал.