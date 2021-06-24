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Большинство американцев уверены в лабораторном происхождении COVID-19

Большинство американцев уверены в лабораторном происхождении COVID-19

Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press Большинство граждан США придерживаются версии о лабораторном происхождении COVID-19.

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Ирина Богданова
Всем известно что вышел ковид из американских лабораторий намного раньше:( ещё в 18 или 19 годах:(
Астон Мартин
Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер заявили, что SARS-CoV-2 обладает генетическим следом ...это говорит о том что вирус создан с целью изменить генетический код человека ...это следующий этап после клонирования и создания искусственно живого существа ...эти эксперименты направлены на генетическое изменение мира по большому счету и по сути идут против человеческой природы
Дмитрий Самойленко
интересно, а что профессор физики понимает в генетике???
Астон Мартин
так надо у него и спросить
Яна
И не только американцы считают так
Иван Семенов
Интересно, а сколько лабораторий содержит Пентагон по всему миру? Эти ублюдки(Пиндосы) проводят эксперименты с людьми как сживотными не один десяток лет, англосаксы - сатанинское отродие вышедшее из преисподней(Йеллоустонский вулкан) для уничтожения мира. Надо срочно закрыть эту проклятую дыру.

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