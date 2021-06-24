Большинство американцев уверены в лабораторном происхождении COVID-19

Охотники за новостямиПрогрессБольшинство американцев уверены в лабораторном происхождении COVID-19 Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press Большинство граждан США придерживаются версии о лабораторном происхождении COVID-19.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИБИрина БогдановаВсем известно что вышел ковид из американских лабораторий намного раньше:( ещё в 18 или 19 годах:(Астон МартинСтивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер заявили, что SARS-CoV-2 обладает генетическим следом ...это говорит о том что вирус создан с целью изменить генетический код человека ...это следующий этап после клонирования и создания искусственно живого существа ...эти эксперименты направлены на генетическое изменение мира по большому счету и по сути идут против человеческой природыДмитрий Самойленкоинтересно, а что профессор физики понимает в генетике???Астон Мартинтак надо у него и спроситьЯЯнаИ не только американцы считают такИСИван СеменовИнтересно, а сколько лабораторий содержит Пентагон по всему миру? Эти ублюдки(Пиндосы) проводят эксперименты с людьми как сживотными не один десяток лет, англосаксы - сатанинское отродие вышедшее из преисподней(Йеллоустонский вулкан) для уничтожения мира. Надо срочно закрыть эту проклятую дыру.Комментировать
Свежие комментарии