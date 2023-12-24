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Мигранты требуют отмены Нового года. Жесткий ответ Рамзана Кадырова

Мигранты требуют отмены Нового года. Жесткий ответ Рамзана Кадырова

Avia.pro - Новости Проблемы начались с требований со стороны мигрантов из Средней Азии и Закавказья, которые находятся в ряде подмосковных школ.

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Комментарии
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Александр Цикало
Это провокация, устроенная эстремистами. В школах Таджикистана, Узбекистана и Киргизия новогодние утренники с Ёлками никто не отменял. Ёлка просто новогдний атрибут, никто на неё не молится. Это смешно.
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17 мин.
НП
Наталья Павлова
Ну, смешали... При чём тут их религия и наш светский праздник? Ну не умеют они сами радоваться Новому году, мало им, что детей своих хотят лишить этого праздника, так они решили, что имеют право в НАШЕЙ стране лишать НАШИХ детей праздника!                                                              Ну и, коли уж на то пошло́, наряженная ёлка - это к Рождеству, к НАШЕМУ религиозному празднику. Не хватало ещё, чтобы заезжие чужаки запрещали нам в НАШЕЙ стране праздновать НАШИ праздники. А не хотят ли они из страны, обычаи которой им не нравятся, убраться вон?      Р. Кадыров: &quot;...  у нас в республике Новый год будут праздновать. Не как религиозный праздник, а просто как Новый год...&quot; - молодец!
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15 мин.
ВБ
Василий Блохин
А что тут долго думать,решать.Какие родители против ёлки.Пусть забирают своих детей и в 24-часа вон из РФ.Пусть встречают новый год у себя, среди песка и гремучих змей.Что то наши коренные масульмане про это никогда не вспоминали и всем нравился новый год с ёлкой.А этих вон из нашего дома.
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9 мин.

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