Мигранты требуют отмены Нового года. Жесткий ответ Рамзана Кадырова

НП

Наталья Павлова

Ну, смешали... При чём тут их религия и наш светский праздник? Ну не умеют они сами радоваться Новому году, мало им, что детей своих хотят лишить этого праздника, так они решили, что имеют право в НАШЕЙ стране лишать НАШИХ детей праздника! Ну и, коли уж на то пошло́, наряженная ёлка - это к Рождеству, к НАШЕМУ религиозному празднику. Не хватало ещё, чтобы заезжие чужаки запрещали нам в НАШЕЙ стране праздновать НАШИ праздники. А не хотят ли они из страны, обычаи которой им не нравятся, убраться вон? Р. Кадыров: "... у нас в республике Новый год будут праздновать. Не как религиозный праздник, а просто как Новый год..." - молодец!