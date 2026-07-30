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Талалаев о «Балтике»: «Мы пробежали больше всех в 1-м туре. Но футбол – это не легкая атлетика, здесь нужно еще и думать. В этом компоненте есть куда прибавлять»

Главный тренер «Балтики»  Андрей Талалаев высказался о физических кондициях игроков калининградской команды на старте сезона.

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