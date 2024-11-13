Губернатор Василий Анохин рассказал о масштабной «перезагрузке» Смоленской госсельхозакадемии

Эту тему губернатор подробно обсудил на рабочей встрече с нвоым руководителем смоленского вуза Для выхода на новый этап развития местной государственной сельскохозяйственной академии нужна «перезагрузка», заявил глава региона Василий Анохин, который обсудил будущее главного аграрного вуза Смоленской области с новым временно исполняющим обязанности ректора Юлией Евстафьевой (на фото ниже).