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Археолог Душенко рассказал, что 3D-моделирование заметно ускоряет раскопки

Археолог Душенко рассказал, что 3D-моделирование заметно ускоряет раскопки

Внедрение трехмерных моделей сократило сроки полевых археологических исследований. Об этом телеканалу «Крым 24» рассказал старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ имени В.

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