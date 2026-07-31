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«Милан» о смерти Барези: «Его пример и человеческие качества навсегда в ДНК клуба, как и легендарная футболка с номером 6. Каждый болельщик воспринимает эту утрату как личную»

«Милан» выразил соболезнования в связи со смертью Франко Барези.  Экс-защитник «россонери» и сборной Италии скончался в возрасте 66 лет.

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