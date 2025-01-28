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Во Владимире подростки кидали в прохожих камнями с крыши "дома-утюга"

Во Владимире подростки кидали в прохожих камнями с крыши "дома-утюга"

Во Владимире трое подростков забрались на крышу заброшенного здания и кидали камнями в прохожих.В воскресенье, 26 января, несколько подростков забрались на крышу заброшенного здания, известного как "дом-утюг", на перекрестке улиц Горького и Мира во Владимире.

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