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Гороскоп на май 2022 года

Гороскоп на май 2022 года

Что ожидать в мае 2022 года каждому знаку зодиака – рассказывает астролог Екатерина Кайзер.Проверка на прочность, отпускание ненужного, новые ценности и приоритеты, изменение политической обстановки, замедления в принятии решений ждут нас в мае.

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