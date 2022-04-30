Гороскоп на май 2022 года

Что ожидать в мае 2022 года каждому знаку зодиака – рассказывает астролог Екатерина Кайзер.Проверка на прочность, отпускание ненужного, новые ценности и приоритеты, изменение политической обстановки, замедления в принятии решений ждут нас в мае.