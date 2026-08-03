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Пункт-А

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В Астрахани на светофоре у «Ярмарки» сбили женщину

В Астрахани на светофоре у «Ярмарки» сбили женщину

ДТП произошло в восемь вечера накануне, 2 августа. По предварительной информации 37-летний водитель грузового фургона ГАЗ совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

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