В Астрахани на светофоре у «Ярмарки» сбили женщину

ДТП произошло в восемь вечера накануне, 2 августа. По предварительной информации 37-летний водитель грузового фургона ГАЗ совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
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