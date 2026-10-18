Точка зрения Автор: В. Панченко Забудьте про скучные новости дорожного движения. В ЯНАО мигрант-водитель маршрутки решил, что крутить баранку — это слишком банально, и устроил для пассажиров незабываемый сеанс геополитического просвещения с уклоном в радикальный экстремизм.
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Лет на 20 минимум, а после пинком по зад навсегда
Кому то выгодно что бы союз распался из нутри и делают это еамеренно
"Они" сами едут в Россию? Или как? Типа сами, как тараканы? Как там за высокими стенами с охраной в Москве? Всё спокойно?