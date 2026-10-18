Точка зрения Автор: В. Панченко Забудьте про скучные новости дорожного движения. В ЯНАО мигрант-водитель маршрутки решил, что крутить баранку — это слишком банально, и устроил для пассажиров незабываемый сеанс геополитического просвещения с уклоном в радикальный экстремизм.