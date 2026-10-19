В ходе операции «Нелегал», прошедшей в Казахстане с 5 по 16 октября, сотрудники правоохранительных органов выявили более 15,8 тысячи нарушений миграционного законодательства, а 236 иностранцев были принудительно выдворены из страны с пятилетним запретом на въезд.
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