В ходе операции «Нелегал», прошедшей в Казахстане с 5 по 16 октября, сотрудники правоохранительных органов выявили более 15,8 тысячи нарушений миграционного законодательства, а 236 иностранцев были принудительно выдворены из страны с пятилетним запретом на въезд.