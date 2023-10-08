Замминистра обороны Горемыкин вручил ордена и медали бойцам группировки «Днепр»

Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим группировки войск «Днепр», отличившимся в ходе выполнения боевых задач на Херсонском направлении спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии