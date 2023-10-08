Экс-советник главы Госдепа: Украина не сможет вступить в ЕС и НАТО

Экс-советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что Украина не сможет вступить в Европейский союз (ЕС) или НАТО и имеет риск потерять значительную часть территории при возможном российском наступлении.
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