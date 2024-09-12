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Царьград

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Беженцы в Африке разносят оспу обезьян

Беженцы в Африке разносят оспу обезьян

Не менее 88 случаев заболевания оспой обезьян выявлено среди беженцев, которые мигрировали внутри Африканского континента.

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