К капитальному ремонту жилья в Смоленской области привлекут Щербинский лифтостроительный завод

К концу года в Смоленской области дополнительно снизят ставки по IT-ипотеке. Вопросы льготного кредитования и основные направления совместной работы по активизации в регионе жилищного строительства обсудили на встрече губернатора Василия Анохина с генеральным директором госкорпорации «ДОМ.
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