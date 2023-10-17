К капитальному ремонту жилья в Смоленской области привлекут Щербинский лифтостроительный завод

К концу года в Смоленской области дополнительно снизят ставки по IT-ипотеке. Вопросы льготного кредитования и основные направления совместной работы по активизации в регионе жилищного строительства обсудили на встрече губернатора Василия Анохина с генеральным директором госкорпорации «ДОМ.