В парке Штефана чел Маре пройдет еще один душевный вечер

Мэрия муниципия Кишинев сообщает, что в воскресенье, 7 июля 2024 года, с 16:00 до 20:00 пенсионеры приглашаются на новый выпуск музыкальных спектаклей, проводимых в рамках проекта социокультурного выходного дня «Диалог поколений».
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