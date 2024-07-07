В парке Штефана чел Маре пройдет еще один душевный вечер

Мэрия муниципия Кишинев сообщает, что в воскресенье, 7 июля 2024 года, с 16:00 до 20:00 пенсионеры приглашаются на новый выпуск музыкальных спектаклей, проводимых в рамках проекта социокультурного выходного дня «Диалог поколений».