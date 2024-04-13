Тысячи лет назад кто-то идеально разрезал огромный валун так, как наша цивилизация до сих пор не может сделать

Что на понятно...то и чудо...И всё может оказаться просто...Так выветрилось.

Дмитрий Гурин

Очень похоже на гидроабразивную резку, только масштаб более приличный чем современный, хотя при необходимости можно и станок под подобную скалу сделать. Вот только какой в этом смысл.