Тысячи лет назад кто-то идеально разрезал огромный валун так, как наша цивилизация до сих пор не может сделать

В далеком прошлом оазис Таяма в Саудовской Аравии был ключевой точкой на старинном торговом маршруте, который уходил вглубь пустыни - некоторые из рисунков на скалах датируются аж 4 тысячелетиями до нашей эры.
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