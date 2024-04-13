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Тысячи лет назад кто-то идеально разрезал огромный валун так, как наша цивилизация до сих пор не может сделать

Тысячи лет назад кто-то идеально разрезал огромный валун так, как наша цивилизация до сих пор не может сделать

В далеком прошлом оазис Таяма в Саудовской Аравии был ключевой точкой на старинном торговом маршруте, который уходил вглубь пустыни - некоторые из рисунков на скалах датируются аж 4 тысячелетиями до нашей эры.

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Комментарии
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РОМАН Молчанов
И ку ку )))
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13 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Что на понятно...то и чудо...И всё может оказаться просто...Так выветрилось.
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13 час.
Дмитрий Гурин
Очень похоже на гидроабразивную резку, только масштаб более приличный чем современный, хотя при необходимости можно и станок под подобную скалу сделать. Вот только какой в этом смысл.
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12 час.

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