Почему промялся матрас и как это можно исправить

У матрасов, как и у любой другой принадлежности для сна, есть срок службы. Какие-то модели можно эксплуатировать десятки лет и они не теряют своих свойств, а какие-то приходят в негодность гораздо раньше.
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