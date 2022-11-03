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Руис пропустит все матчи «ПСЖ» до паузы на ЧМ-2022 из-за мышечной травмы

Полузащитник Фабиан Руис получил травму в матче «ПСЖ» с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Как утверждает L’Equipe, испанец не будет играть как минимум до начала ЧМ-2022.

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