Взрослый мужчина живет с мамой

Познакомилась с мужчиной. Ему 35. Узнала через какое то время, что он живет с мамой, не в трешке, не в двушке а в однокомнатной квартире! Изначально же он мне даже понравился, произвел впечатление порядочного, здорового, с адекватной психикой человека, но теперь понимаю, что не может здоровый на голову человек, а особенно взрослый мужик жить в одной комнате с матерью! Одно дело если он живет потому что это вынужденнная мера, например копит на ипотеку, и живет ПОКА с мамой, а другое дело, когда он просто живет и ему так комфортно и ничего его не смущает.