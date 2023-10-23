Познакомилась с мужчиной. Ему 35. Узнала через какое то время, что он живет с мамой, не в трешке, не в двушке а в однокомнатной квартире! Изначально же он мне даже понравился, произвел впечатление порядочного, здорового, с адекватной психикой человека, но теперь понимаю, что не может здоровый на голову человек, а особенно взрослый мужик жить в одной комнате с матерью! Одно дело если он живет потому что это вынужденнная мера, например копит на ипотеку, и живет ПОКА с мамой, а другое дело, когда он просто живет и ему так комфортно и ничего его не смущает.
Взрослый мужчина живет с мамой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера Федорова
У вас несколько другая ситуация. Здесь здоровый молодой мужик живёт в одной комнате с мамой, встречается с женщинами и ничего менять не хочет. Об удобствах матери ему не думается, Вы понимаете, о чём я говорю? Ей, простите, даже трусы не снять, не говоря уже о других интимных гигиенических процедурах. Да наплевал он на чей-то комфорт, а мама, кстати, уже, наверное, не молодка-ей хочется своей жизни.
Ответить
3 д.
Майя Maja
Вера, но мать-то его никуда и не гонит ( самостоятельную жизнь ). Девица пишет, что он весь такой правильный, и умный, но денег нет как нет. Так что...еше неизвестно куда он всю свою немаленькую зарплату отдавал, если ничего не накопил? Как раз может и на мамулю, которой выгоден такой сынуля?
Ответить
1 д.
Вера Федорова
Ну, мама, она есть мама. Я бы тоже, наверное, даже намекнуть побоялась, чтобы сын куда-то ушёл.
Ответить
1 д.
Свежие комментарии