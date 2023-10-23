ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Взрослый мужчина живет с мамой

Взрослый мужчина живет с мамой

Познакомилась с мужчиной. Ему 35. Узнала через какое то время, что он живет с мамой, не в трешке, не в двушке а в однокомнатной квартире! Изначально же он мне даже понравился, произвел впечатление порядочного, здорового, с адекватной психикой человека, но теперь понимаю, что не может здоровый на голову человек, а особенно взрослый мужик жить в одной комнате с матерью! Одно дело если он живет потому что это вынужденнная мера, например копит на ипотеку, и живет ПОКА с мамой, а другое дело, когда он просто живет и ему так комфортно и ничего его не смущает.

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Комментарии
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Вера Федорова
У вас несколько другая ситуация. Здесь здоровый молодой мужик живёт в одной комнате с мамой, встречается с женщинами и ничего менять не хочет. Об удобствах матери ему не думается, Вы понимаете, о чём я говорю? Ей, простите, даже трусы не снять, не говоря уже о других интимных гигиенических процедурах. Да наплевал он на чей-то комфорт, а мама, кстати, уже, наверное, не молодка-ей хочется своей жизни.
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3 д.
Майя Maja
Вера, но мать-то его никуда и не гонит ( самостоятельную жизнь ). Девица пишет, что он весь такой правильный, и умный, но денег нет как нет. Так что...еше неизвестно куда он всю свою немаленькую зарплату отдавал, если ничего не накопил? Как раз может и на мамулю, которой выгоден такой сынуля?
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1 д.
Вера Федорова
Ну, мама, она есть мама. Я бы тоже, наверное, даже намекнуть побоялась, чтобы сын куда-то ушёл.
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1 д.

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