Смертельные «сбережения»: как микропластик проникает в организм и можно ли от него спастись Ирэн ОрлонскаяИсследования показывают, что пластик стал неотъемлемой частью нашего окружения, проникая во все сферы жизни.
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