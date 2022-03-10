Белый дом примет меры, если Москва решится на конфискацию активов американских компаний

В ходе регулярного брифинга, представитель Белого дома Джен Псаки, общаясь с журналистами отметила, что власти США готовы принять меры в случае, если в Москве все же примут решение конфисковать активы западных фирм, которые покинули рынок России.
В ходе регулярного брифинга, представитель Белого дома Джен Псаки, общаясь с журналистами отметила, что власти США готовы принять меры в случае, если в Москве все же примут решение конфисковать активы западных фирм, которые покинули рынок России.
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