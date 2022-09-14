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В Белоруссии поменяется система оплаты труда успешным спортсменам

В Белоруссии поменяется система оплаты труда успешным спортсменам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил указ (№ 321 от 13 сентября 2022-го), согласно нормам которого спортсменов в республике можно будет переводить с контрактов на трудовые договора, меняя соответствующим образом и выплаты им зарплаты.

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