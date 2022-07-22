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Каким представлял себе парк Пушкина (ныне Стефана Великого) архитектор Алексей Щусев

Каким представлял себе парк Пушкина (ныне Стефана Великого) архитектор Алексей Щусев

Алексей Щусев, вновь побывав в городе своего детства Кишиневе и пройдясь по его разбитым улицам, пребывающим в руинах, решил помочь в реконструкции и планировке города, в значительной степени разрушенного бомбардировками Второй мировой войны.

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