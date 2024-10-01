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Царьград

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Козырь в рукаве Ирана: Журналист сделал заявление о мощном наказании для Израиля

Козырь в рукаве Ирана: Журналист сделал заявление о мощном наказании для Израиля

29 сентября СМИ сообщили о том, что в Иране разбился вертолёт с командованием Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и йеменских хуситов.

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