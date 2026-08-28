Владимир Путин сел за руль Volga

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 августа, ФедералПресс. Во время рабочей поездки в столицу Приволжья Владимир Путин ознакомился с производством автомобилей Volga.
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