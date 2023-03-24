Доминик Тим проиграл Лоренцо Сонего в первом круге «Мастерса» в Майами – 7:6(7), 6:2. На тай-брейке он упустил сетбол, ведя 6:5.
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