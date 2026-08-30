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**NASDAQ at Key Breakout Retest Area**

**NASDAQ at Key Breakout Retest Area**

**NASDAQ at Key Breakout Retest Area** E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! alghss0m On the 4H timeframe, NQ / NASDAQ 100 futures are currently trading around an important breakout and retest area.

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