**NASDAQ at Key Breakout Retest Area** E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! alghss0m On the 4H timeframe, NQ / NASDAQ 100 futures are currently trading around an important breakout and retest area.
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