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Царьград

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Мошенники обманули москвичку на 2,8 миллиона рублей под видом замены ключей

Мошенники обманули москвичку на 2,8 миллиона рублей под видом замены ключей

Жительница Москвы стала жертвой мошенников, потеряв 2,8 миллиона рублей при попытке замены домофонного ключа.

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