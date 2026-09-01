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В России с 1 сентября ввели новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения

В России с 1 сентября ввели новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения

С 1 сентября в России заработал налоговый вычет на долгосрочные сбережения по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования.

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