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В Китае создали «небесный автобус» для детей, которым приходилось карабкаться в школу по скале

В Китае создали «небесный автобус» для детей, которым приходилось карабкаться в школу по скале

Ранее ученикам приходилось карабкаться по скалам, чтобы попасть на урокиВ китайской провинции Юньнань для детей, которым приходилось по полдня добираться в школу и из неё по скале, запустили панорамный лифт.

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