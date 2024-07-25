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Царьград

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Джо Байден пообещал усилить НАТО, чтобы не допустить победы России

Джо Байден пообещал усилить НАТО, чтобы не допустить победы России

Президент США после отказа от участия в предвыборной гонке выступил с обращением к нацииСША и их союзники продолжат поддерживать Украину и не прекратят борьбу с Россией.

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