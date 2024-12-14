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На Украине полиция задержала подозреваемого в теракте в Днепропетровске

На Украине полиция задержала подозреваемого в теракте в Днепропетровске

Украинская полиция задержала подозреваемого в совершении террористического акта — приведение в действие самодельного взрывного устройства в центре города Днепр (до 2016 года носил название Днепропетровск).

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Комментарии
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Амара Карпова
Жалко его🥲
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15 час.
Eduard
В данномслучае,он не террорист,а &quot;миротворец&quot;.Террористы у власти сидят!
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14 час.

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