На Украине полиция задержала подозреваемого в теракте в Днепропетровске

Украинская полиция задержала подозреваемого в совершении террористического акта — приведение в действие самодельного взрывного устройства в центре города Днепр (до 2016 года носил название Днепропетровск).
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