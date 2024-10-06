Константин Меладзе поднял цену на виллу в Крыму, которую продает больше года

Продюсер рассчитывает заработать на недвижимости побольше. Константин Меладзе кадр шоу "Судьба человека" с Борисом КорчевниковымКонстантин Меладзе уже больше двух лет не живет в России, однако окончательно связи с нашей страной он не порвал.