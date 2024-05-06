Беспилотники проследят за имуществом. Это проект компании Skyyer

Новая платформа Skyyer позволит следить за залоговым имуществом с помощью беспилотниковРоссийская компания Skyyer представила платформу для мониторинга залогового имущества — как движимого, так и недвижимого.
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