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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гауфф о матче с Рыбакиной: «Елена теперь первая ракетка мира, так что будет очень тяжело»

Коко Гауфф поделилась ожиданиями от полуфинала US Open против Елены Рыбакиной . В личных встречах у них ничья 1:1.

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