В рамках международного Дня энергосбережения в Республике Беларусь проходит республиканская информационно-образовательная акция ´Беларусь - энергоэффективная страна´ под девизом ´Включай энергоэффективность!´Цель проведения акции - повышение осведомленности населения о важности эффективного использования энергоресурсов, возможных способах и методах .
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