НОВЫЙ МИНИСТР ОБОРОНЫ АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ. КРЕМЛЬ ОБЪЯСНИЛ ВЫБОР

Они увлеклись.., В "ДЕРЬМОКРАТИЧЕСКОМ" ГОСУДАРСТВЕ МИНИСТР ОБОРОНЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ШТАТСКИМ... ( во всяком случае - "МОЖЕТ" быть штатским)... Правда, в Америке этот черный еврей - военный... Но это их дело.

МГ

Малик Гумеров

"Учитывая обстановку, которая сложилась вокруг Министерства обороны, для того, чтобы создать условия для объективного расследования всех вопросов, мной принято решение освободить министра обороны Сердюкова от занимаемой должности" - и продолжение - С присвоением Героя России ! ЭТО РАЗ ! И второе ! Всем этим шакалам на растерзание , он Сердюкова не отдал ! Хотя годами они за ним гонялись ! Вывод однозначен ! Сердюков выполнил поставленные задачи ! Все остальное фантики .... . Сердюков просто тупо исполнил поручения ! Тем самым сломав сложившиеся правила игры ! Сам Сердюков мне по барабану .... .