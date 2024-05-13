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НОВЫЙ МИНИСТР ОБОРОНЫ АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ. КРЕМЛЬ ОБЪЯСНИЛ ВЫБОР

НОВЫЙ МИНИСТР ОБОРОНЫ АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ. КРЕМЛЬ ОБЪЯСНИЛ ВЫБОР

Президент России Владимир Путин предложил назначить нового министра обороны России. Им станет Андрей Белоусов.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Они увлеклись.., В &quot;ДЕРЬМОКРАТИЧЕСКОМ&quot; ГОСУДАРСТВЕ МИНИСТР ОБОРОНЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ШТАТСКИМ... ( во всяком случае - &quot;МОЖЕТ&quot; быть штатским)... Правда, в Америке этот черный еврей - военный... Но это их дело.
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7 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Учитывая обстановку, которая сложилась вокруг Министерства обороны, для того, чтобы создать условия для объективного расследования всех вопросов, мной принято решение освободить министра обороны Сердюкова от занимаемой должности&quot; - и продолжение - С присвоением Героя России !             ЭТО РАЗ !              И второе !               Всем этим шакалам  на растерзание , он Сердюкова не отдал ! Хотя  годами они за ним гонялись !                      Вывод однозначен !  Сердюков выполнил поставленные задачи !  Все остальное фантики .... .                                                          Сердюков просто тупо исполнил поручения !   Тем самым сломав  сложившиеся правила игры !         Сам Сердюков мне по барабану .... .
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4 час.
ИН
Ирина Некрасова
Ну, если вы меня спрашиваете ))), то я отвечу: может и должна!
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4 час.

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