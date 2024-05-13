Президент России Владимир Путин предложил назначить нового министра обороны России. Им станет Андрей Белоусов.
НОВЫЙ МИНИСТР ОБОРОНЫ АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ. КРЕМЛЬ ОБЪЯСНИЛ ВЫБОР
Комментарии
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Evgenija Palette
Они увлеклись.., В "ДЕРЬМОКРАТИЧЕСКОМ" ГОСУДАРСТВЕ МИНИСТР ОБОРОНЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ШТАТСКИМ... ( во всяком случае - "МОЖЕТ" быть штатским)... Правда, в Америке этот черный еврей - военный... Но это их дело.
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7 час.
МГ
Малик Гумеров
"Учитывая обстановку, которая сложилась вокруг Министерства обороны, для того, чтобы создать условия для объективного расследования всех вопросов, мной принято решение освободить министра обороны Сердюкова от занимаемой должности" - и продолжение - С присвоением Героя России ! ЭТО РАЗ ! И второе ! Всем этим шакалам на растерзание , он Сердюкова не отдал ! Хотя годами они за ним гонялись ! Вывод однозначен ! Сердюков выполнил поставленные задачи ! Все остальное фантики .... . Сердюков просто тупо исполнил поручения ! Тем самым сломав сложившиеся правила игры ! Сам Сердюков мне по барабану .... .
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4 час.
ИН
Ирина Некрасова
Ну, если вы меня спрашиваете ))), то я отвечу: может и должна!
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4 час.
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